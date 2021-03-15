О нас
Report Georgia
Аудио новости

Франция и Испания подписали конвенцию о двойном гражданстве

Франция и Испания подписали конвенцию о двойном гражданстве Представители Франции и Испании поставили свои подписи под конвенцией о двойном гражданстве
Другие страны
15 марта 2021 г. 21:24
Франция и Испания подписали конвенцию о двойном гражданстве

Представители Франции и Испании поставили свои подписи под конвенцией о двойном гражданстве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заключительном коммюнике 26-го франко-испанского саммита прошедшего в Монтобане под руководством президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя правительства Испании Педро Санчеса.

"Двадцать шестой франко-испанский саммит предоставил возможность подписать двум странам конвенцию о гражданстве, что является важным этапом в нашей совместной истории. Данная конвенция позволяет гражданам каждой из стран получать гражданство другой страны и облегчает повседневную жизнь многих тысяч наших сограждан", - говорится в документе. Со своей стороны президент Франции напомнил в Twitter, что на французской территории проживает 190 тыс. испанцев, тогда как в Испании живут 150 тыс. французов.

Как пояснил накануне на брифинге в Елисейском дворце представитель президентской администрации, заключение конвенции стало необходимым в силу особенности законов Испании. По прежним французским законам испанские граждане могут получать и давно получают двойное гражданство во Франции. Однако в Испании требовалось заключение двусторонней конвенции, чтобы предоставлять такую возможность французам.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
Начальник ЦСКА Азербайджана отстранен от должности
11 марта 2021 г. 13:28
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
Посол Израиля: Восстановление освобожденных территорий – это большой вызов, но и большие возможности
11 марта 2021 г. 12:27
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
Названа дата начала обсуждений отчета правительства в Милли Меджлисе
11 марта 2021 г. 12:00
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
Комиссия подводит итоги работы, ожидается распоряжение о помиловании
11 марта 2021 г. 11:48
Совет женщин ПЕА упразднен
Совет женщин ПЕА упразднен
11 марта 2021 г. 11:39
Вратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
ВидеоВратарь сборной: Воспитание не позволило бы мне стоять в стороне, пока женщина моет пол
10 марта 2021 г. 00:34
В Азербайджане создается новый государственный университет
В Азербайджане создается новый государственный университет
9 марта 2021 г. 15:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi