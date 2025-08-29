Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВО после массированных российских авиаударов в последние дни.

Как передает Reportсо ссылкой на Al Arabiya, об этом говорится в совместном заявлении стран по итогам переговоров президента Франции Эммануюля Макрона с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

По их словам, несмотря на интенсивные международные дипломатические усилия, Россия не проявляет намерения прекращать военные действия против Украины.

Обе страны добавили, что Франция и Германия намерены начать стратегический диалог по ядерному сдерживанию в свете общих вызовов безопасности.

По их словам, целью будет развитие общей стратегической культуры и дальнейшая взаимосвязь целей и стратегий в области безопасности и обороны.

В четверг российские ракеты и беспилотники обрушились на жилые дома в Киеве, в результате которой погибли по меньшей мере 23 человека, в том числе четверо детей, и около 50 получили ранения.