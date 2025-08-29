Fransa və Almaniya Ukraynaya daha çox HHM vasitələri verəcək
- 29 avqust, 2025
- 20:35
Fransa və Almaniya son günlər Rusiyanın kütləvi hava hücumlarından sonra Ukraynanı daha çox hava hücumundan müdafiə vasitələri ilə təmin edəcək.
"Report" "Al Arabia"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Almaniya Kansleri Fridrix Merts arasında danışıqların yekunu üzrə ölkələrin birgə bəyanatında deyilib.
Onların sözlərinə görə, intensiv beynəlxalq diplomatik səylərə baxmayaraq, Rusiya Ukraynaya qarşı hərbi əməliyyatları dayandırmaq niyyətində deyil.
Hər iki ölkə əlavə edib ki, Fransa və Almaniya ümumi təhlükəsizlik çağırışları fonunda nüvə çəkindirməsi üzrə strateji dialoqa başlamaq niyyətindədirlər.
Onların sözlərinə görə, məqsəd ümumi strateji mədəniyyəti inkişaf etdirmək və təhlükəsizlik və müdafiə məqsəd və strategiyalarını daha da koordinasiya etmək olacaq.
Xatırladaq ki, cümə axşamı Rusiya raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə Kiyevdə yaşayış binalarına zərbələr endirib, nəticədə 4-ü uşaq olmaqla, azı 23 nəfər həlak olub, 50-yə yaxın insan yaralanıb.