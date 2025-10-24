Франция готова при необходимости направить войска в Украину

Франция готова в случае возникновения необходимости разместить войска в Украине в 2026 году в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом заявил начальник штаба Сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль.

"Мы будем готовы развернуть силы в поддержку Украины в рамках гарантий безопасности, если потребуется", - отметил он. По мнению Шилля, "2026 год станет годом коалиций", успешное взаимодействие которых будет проверено на учениях "Орион-26".

Напоиним, что 23 октября начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что войска должны быть готовы к столкновению через три-четыре года в свете "российской угрозы".