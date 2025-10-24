Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025

    Франция готова при необходимости направить войска в Украину

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 23:32
    Франция готова при необходимости направить войска в Украину

    Франция готова в случае возникновения необходимости разместить войска в Украине в 2026 году в рамках обеспечения гарантий безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на телеканал BFMTV, об этом заявил начальник штаба Сухопутных сил республики генерал Пьер Шилль.

    "Мы будем готовы развернуть силы в поддержку Украины в рамках гарантий безопасности, если потребуется", - отметил он. По мнению Шилля, "2026 год станет годом коалиций", успешное взаимодействие которых будет проверено на учениях "Орион-26".

    Напоиним, что 23 октября начальник Главного штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что войска должны быть готовы к столкновению через три-четыре года в свете "российской угрозы".

    Франция войска российско-украинская война
    Fransa Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır

    Последние новости

    00:01
    Видео

    Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Губадлы

    Внутренняя политика
    00:00

    Минуло 5 лет со дня освобождения города Губадлы

    Карабах
    23:54

    Президент Колумбии назвал парадоксом санкции США против него и его семьи

    Другие страны
    23:32

    Франция готова при необходимости направить войска в Украину

    Другие страны
    23:18

    Минфин США ввел санкции против президента Колумбии

    Другие страны
    23:03
    Фото

    Турецким инвесторам в Анкаре рассказали об экономических возможностях Азербайджана

    Внешняя политика
    22:39

    Нидерланды призвали ЕС ввести вслед за США санкции против нефтяных компаний РФ

    Другие страны
    22:21
    Фото

    В Черноморском регионе обсудили роль искусственного интеллекта

    Милли Меджлис
    22:07

    Грузия импортировала из Азербайджана нефть и нефтепродукты на сумму 66 миллионов долларов

    Энергетика
    Лента новостей