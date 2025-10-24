Fransa Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır
- 24 oktyabr, 2025
- 23:51
Fransa ehtiyac yaranarsa, təhlükəsizlik zəmanətlərinin bir hissəsi olaraq 2026-cı ildə Ukraynaya qoşun yeritməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Fransa Quru Qoşunlarının Baş Qərargah rəisi general Pyer Şill deyib.
"Biz lazım gələrsə, təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində Ukraynaya dəstək üçün qüvvələr yerləşdirməyə hazır olacağıq", - deyə o qeyd edib.
Şillin sözlərinə görə, 2026-cı il koalisiya ili olacaq, onların uğurlu əməkdaşlığı "Orion-26" təlimləri zamanı sınaqdan keçiriləcək.
Oktyabrın 23-də Fransa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, general Fabien Mandon bəyan edib ki, "Rusiya təhlükəsi" fonunda qoşunlar 3-4 ildən sonra toqquşmaya hazır olmalıdır.
