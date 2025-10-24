İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    Fransa Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 23:51
    Fransa Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır

    Fransa ehtiyac yaranarsa, təhlükəsizlik zəmanətlərinin bir hissəsi olaraq 2026-cı ildə Ukraynaya qoşun yeritməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Fransa Quru Qoşunlarının Baş Qərargah rəisi general Pyer Şill deyib.

    "Biz lazım gələrsə, təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində Ukraynaya dəstək üçün qüvvələr yerləşdirməyə hazır olacağıq", - deyə o qeyd edib.

    Şillin sözlərinə görə, 2026-cı il koalisiya ili olacaq, onların uğurlu əməkdaşlığı "Orion-26" təlimləri zamanı sınaqdan keçiriləcək.

    Oktyabrın 23-də Fransa Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, general Fabien Mandon bəyan edib ki, "Rusiya təhlükəsi" fonunda qoşunlar 3-4 ildən sonra toqquşmaya hazır olmalıdır.

    Fransa Ukrayna
    Франция готова при необходимости направить войска в Украину

    Son xəbərlər

    00:01
    Video

    Prezident İlham Əliyev Qubadlının işğaldan azad edilməsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    00:00

    Qubadlı şəhərinin işğaldan azad olunmasından 5 il ötür

    Qarabağ
    23:53

    "Liverpul" klubunda sentyabr ayının ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib

    Futbol
    23:51

    Fransa Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    23:37

    Niderland Aİ-ni "Lukoil" və "Rosneft"ə qarşı sanksiyalar tətbiq etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    23:24

    ABŞ Kolumbiya prezidentinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    23:10

    Almaniya Türkiyənin "Eurofighter" qırıcılarını almasına mane olmayacaq

    Region
    22:50

    Türkiyədə 15 şagird qidadan zəhərlənib

    Region
    22:47

    "Alaska Airlines" "İT" sistemindəki nasazlıq səbəbindən uçuşları dayandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti