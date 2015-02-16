​Во Франции задержали подростков, подозреваемых в осквернении еврейского кладбища

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Пятеро несовершеннолетних задержаны во Франции по подозрению в осквернении еврейского кладбища в городе Сар-Юньон, заявил в понедельник прокурор города Саверн Филипп Ванье.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, вечером в воскресенье вандалы осквернили около 250 надгробий на еврейском кладбище в городе Сар-Юньон в Эльзасе.

Возраст задержанных в пределах между 15 и 17 годами, они являются местными жителями. Ранее молодые люди никогда не привлекались к уголовной ответственности. Утром в понедельник один из них пришел в полицию, чтобы признаться в совершении преступления. Позднее сотрудники правоохранительных органов задержали сообщников юноши, на которых тот указал.