Fox: Прокуратура США прослушивала звонки сенаторов-республиканцев

Бывший спецпрокурор США Джек Смит, работавший по делу о штурме здания Конгресса в 2021 году, отслеживал личные переписки и звонки сенаторов-республиканцев.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документ ФБР, попавший в его распоряжение.

"Мне стыдно стоять на Капитолийском холме и признаваться в том, что ФБР когда-то имело возможности и полномочия для отслеживания частных разговоров чиновников США в политических целях", - заявил в интервью Fox News заместитель директора ФБР Дэн Бонгино, сообщив, что подобного более не происходит.

По информации телеканала, Смит и его подчиненные смогли получить доступ к телефонным данным чиновников в 2023 году, когда пост президента США занимал Джо Байден.