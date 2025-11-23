Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Forbes: Состояние Трампа сократилось на $1,1 млрд с сентября

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 05:37
    Состояние президента США Дональда Трампа с сентября 2025 года сократилось на $1,1 млрд и составляет $6,2 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщил журнал Forbes.

    По оценке издания, потери связаны со снижением стоимости акций компании Trump Media & Technology Group, которые в сентябре торговались в районе $17. В настоящее время одну акцию фирмы можно приобрести за $10,3.

    Американский лидер занимает 595-е место в списке миллиардеров Forbes. В начале сентября журнал писал, что состояние Трампа достигло $7,3 млрд, и он расположился на 201 месте списка богатейших людей мира.

