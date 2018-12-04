Forbes назвал самых влиятельных женщин мира за этот год

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Канцлер Германии Ангела Меркель заняла первое место в рейтинге самых влиятельных женщин мира, составленном американским журналом Forbes.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в электронной версии журнала.

Всего в рейтинге журнала представлено сто имен.

Меркель занимает первую строчку рейтинга в восьмой раз подряд, всего германский канцлер удостаивалась этого звания 13 раз.

Второе место досталось британскому премьер-министру Терезе Мэй, третью строчку заняла директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Президент автомобильной корпорации General Motors Мэри Барра оказалась на четвертом месте. Пятерку самых влиятельных женщин замыкает глава американской финансовой корпорации Fidelity Investments Абигейл Джонсон.

Американская певица Бейонсе оказалась на 50-м месте рейтинга Forbes.