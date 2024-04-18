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Фон дер Ляйен: Отток капитала из ЕС составляет €300 млрд в год

Фон дер Ляйен: Отток капитала из ЕС составляет €300 млрд в год Фон дер Ляйен: Отток капитала из ЕС составляет €300 млрд в год
Другие страны
18 апреля 2024 г. 20:39
Фон дер Ляйен: Отток капитала из ЕС составляет €300 млрд в год

ЕС теряет 300 млрд евро ежегодно, большая часть которых вывозятся в США.

Как сообщает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

По ее словам, это подрывает европейскую финансовую систему и конкурентоспособность европейских компаний.

"Евросоюз теряет 300 млрд евро европейских накоплений, которые каждый год выводятся за границу, главным образом в США. Это те деньги, в которых нуждаются наши компании, и это подрывает нашу конкурентоспособность", - сказала она.

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