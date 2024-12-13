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Фон дер Ляйен обсудит с Эрдоганом поставки гуманитарной помощи в Сирию

Фон дер Ляйен обсудит с Эрдоганом поставки гуманитарной помощи в Сирию Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится во вторник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения поставок гуманитарной помощи в Сирию.
Другие страны
13 декабря 2024 г. 15:25
Фон дер Ляйен обсудит с Эрдоганом поставки гуманитарной помощи в Сирию

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится во вторник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения поставок гуманитарной помощи в Сирию.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице Еврокомиссии в социальной сети "Х".

"Сегодня мы запускаем новую операцию "Гуманитарный воздушный мост" по доставке экстренной медицинской помощи и предметов первой необходимости тем, кто больше всего в ней нуждается. В такие нестабильные времена наша помощь важна как никогда. <...> Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в следующий вторник, чтобы обсудить дальнейшую поставку гуманитарной помощи в Сирию", - говорится в сообщении.

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