Фон дер Ляйен обсудит с Эрдоганом поставки гуманитарной помощи в Сирию

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится во вторник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения поставок гуманитарной помощи в Сирию.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится во вторник с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждения поставок гуманитарной помощи в Сирию.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице Еврокомиссии в социальной сети "Х".

"Сегодня мы запускаем новую операцию "Гуманитарный воздушный мост" по доставке экстренной медицинской помощи и предметов первой необходимости тем, кто больше всего в ней нуждается. В такие нестабильные времена наша помощь важна как никогда. <...> Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в следующий вторник, чтобы обсудить дальнейшую поставку гуманитарной помощи в Сирию", - говорится в сообщении.