    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Фон дер Ляйен назвала Путина "хищником"

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 16:54
    Фон дер Ляйен назвала Путина хищником

    Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "хищником" президента России Владимира Путина.

    Как сообщает Report, такое заявление политик сделала на совместной с премьером Латвии Эвикой Силиней пресс-конференции в рамках визита в Ригу.  

    Фон дер Ляйен заявила, что Россия представляет значительные риски для Европы, отметив в этом контексте важность безопасности восточных границ.

    "Риски, о которых нас предупреждали ваша страна и другие страны Балтии, к сожалению, материализовались. Брутальная война России против Украины продолжается уже четвертый год, Путин – хищник, представители Путина годами нацеливаются на наши общества гибридными атаками, кибератаками, а использование мигрантов как оружия – еще один пример", – сказала она.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что весь Евросоюз должен понимать важность готовности, реагировать на растущие риски и угрозы. Это, по ее словам, включает важность финансовой гибкости для государств-членов ЕС инвестировать в собственную оборону.

    Урсула фон дер Ляйен   Владимир Путин   Россия   Украина   Европа   война   безопасность  
    Avropa Komissiyasının prezidenti Putini "yırtıcı" adlandırıb
    Von der Leyen calls Putin a 'predator'

