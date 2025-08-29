    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Avropa Komissiyasının prezidenti Putini "yırtıcı" adlandırıb

    29 avqust, 2025
    16:58
    Avropa Komissiyasının prezidenti Putini yırtıcı adlandırıb

    Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula fon der Lyayen Rusiya Prezidenti Vladimir Putini "yırtıcı" adlandırıb.

    "Report" xəbər verir ki, siyasətçi bu bəyanatı Riqaya səfəri çərçivəsində Latviya Baş naziri Evika Silina ilə birgə mətbuat konfransında verib.

    Fon der Lyayen bildirib ki, Rusiya Avropa üçün əhəmiyyətli risklər yaradır. O bu kontekstdə şərq sərhədlərinin təhlükəsizliyinin vacibliyini qeyd edib.

    "Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsi artıq dördüncü ildir davam edir. Putin bir yırtıcıdır, onun nümayəndələri illərlə cəmiyyətlərimizi hibrid hücumlarla, kiber hücumlarla hədəfə alır, miqrantların silah kimi istifadəsi isə daha bir nümunədir", - o bildirib.

    Fon der Lyayen vurğulayıb ki, bütün Avropa İttifaqı hazırlığın, artan risk və təhdidlərə cavab verməyin vacibliyini anlamalıdır. Onun sözlərinə görə bu, Aİ-yə üzv dövlətlərin öz müdafiələrinə sərmayə qoyması üçün maliyyə çevikliyinin vacibliyini əhatə edir.

    Фон дер Ляйен назвала Путина "хищником"
    Von der Leyen calls Putin a 'predator'

