Фон дер Ляйен: Готовность ХАМАС к переговорам по плану Трампа обнадеживает

Готовность ХАМАС освободить израильских заложников и вести переговоры на основе плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа обнадеживает.

Как передает Report, об этом говорится в публикации президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети "Х".

"Заявленная ХАМАС готовность освободить заложников и вступить в переговоры на основе недавнего предложения Трамп обнадеживает. Этим моментом надо воспользоваться", - отметила она.

По словам главы ЕК, немедленное прекращение огня в секторе Газа и освобождение всех заложников "находятся в пределах досягаемости".

"Европа будет поддерживать все усилия, направленные на прекращение страданий мирного населения и продвижение единственного жизнеспособного пути к миру - решения о двух государствах", - написала она.