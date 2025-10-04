Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Фон дер Ляйен: Готовность ХАМАС к переговорам по плану Трампа обнадеживает

    • 04 октября, 2025
    • 11:12
    Фон дер Ляйен: Готовность ХАМАС к переговорам по плану Трампа обнадеживает

    Готовность ХАМАС освободить израильских заложников и вести переговоры на основе плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны в секторе Газа обнадеживает.

    Как передает Report, об этом говорится в публикации президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсети "Х".

    "Заявленная ХАМАС готовность освободить заложников и вступить в переговоры на основе недавнего предложения Трамп обнадеживает. Этим моментом надо воспользоваться", - отметила она.

    По словам главы ЕК, немедленное прекращение огня в секторе Газа и освобождение всех заложников "находятся в пределах досягаемости".

    "Европа будет поддерживать все усилия, направленные на прекращение страданий мирного населения и продвижение единственного жизнеспособного пути к миру - решения о двух государствах", - написала она.

