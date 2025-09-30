Фон дер Ляйен: ЕС требуется усилить защиту и нарастить оборонную промышленность

Европа должна дать сильный и единый ответ на вторжения российских дронов в пределы ее границ.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом 5 коллегии по безопасности, проходящей сегодня в Брюсселе с участием генсека НАТО Марка Рютте.

По ее словам, с этой целью предлагаются немедленные действия по созданию "стены дронов" в рамках проекта "Восточный фланг" совместно с Украиной и НАТО.

Завтра на неформальном заседании Европейского совета будут обсуждаться дальнейшие шаги в области европейской обороны, отметила она. Важно наращивать оборонный потенциал, и он должен быть совместимым, для чего необходимо больше совместных закупок.

"Нам нужна готовность оборонной промышленности. Она должна работать быстро и в больших масштабах. Это абсолютно важно для производства современного военного оборудования", - сказала фон дер Ляйен, отметив, что это в общих чертах ключевые элементы документа, который будет обсуждаться в Копенгагене.