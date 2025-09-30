Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Фон дер Ляйен: ЕС требуется усилить защиту и нарастить оборонную промышленность

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 11:40
    Фон дер Ляйен: ЕС требуется усилить защиту и нарастить оборонную промышленность

    Европа должна дать сильный и единый ответ на вторжения российских дронов в пределы ее границ.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила журналистам президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед началом 5 коллегии по безопасности, проходящей сегодня в Брюсселе с участием генсека НАТО Марка Рютте.

    По ее словам, с этой целью предлагаются немедленные действия по созданию "стены дронов" в рамках проекта "Восточный фланг" совместно с Украиной и НАТО.

    Завтра на неформальном заседании Европейского совета будут обсуждаться дальнейшие шаги в области европейской обороны, отметила она. Важно наращивать оборонный потенциал, и он должен быть совместимым, для чего необходимо больше совместных закупок.

    "Нам нужна готовность оборонной промышленности. Она должна работать быстро и в больших масштабах. Это абсолютно важно для производства современного военного оборудования", - сказала фон дер Ляйен, отметив, что это в общих чертах ключевые элементы документа, который будет обсуждаться в Копенгагене.

    Евросоюз российско-украинский конфликт Урсула фон дер Ляйен
    Лента новостей