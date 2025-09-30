Avropa Komissiyasının prezidenti: Son bir ildə Ukrayna heç bir ərazisini itirməyib
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 11:50
Bu gün Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsindən 3 il 7 ay ötür, lakin son bir il ərzində Ukrayna demək olar ki, heç bir ərazisini itirməyib, halbuki döyüş meydanında 250 mindən çox rusiyalı həlak olub.
"Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bunu Avropa Komissiyasının (AK) prezidenti Ursula fon der Lyayen bu gün Brüsseldə NATO-nun baş katibi Mark Rüttenin iştirakı ilə keçirilən iclasın başlanmasından əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.
"Əgər biz hələ də Ukraynanı özümüzün birinci müdafiə xəttimiz hesab ediriksə, hərbi yardımı artırmalıyıq", - o bildirib.
