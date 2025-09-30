Фон дер Ляйен: ЕС приветствует мирный план Трампа по Газе

Евросоюз приветствует мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Приветствуем обязательство президента США положить конец войне в секторе Газа. Призываем все стороны воспользоваться этой возможностью. ЕС готов внести свой вклад",- написала она в X.

По ее словам, боевые действия должны прекратиться параллельно с немедленной гуманитарной помощью населению Газы и с незамедлительным освобождением всех заложников.

Фон дер Ляйен также отметила, что решение о создании двух государств остается единственным путем к справедливому и долгосрочному миру на Ближнем Востоке.