    Фон дер Ляйен: ЕС приветствует мирный план Трампа по Газе

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 11:02
    Евросоюз приветствует мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    "Приветствуем обязательство президента США положить конец войне в секторе Газа. Призываем все стороны воспользоваться этой возможностью. ЕС готов внести свой вклад",- написала она в X.

    По ее словам, боевые действия должны прекратиться параллельно с немедленной гуманитарной помощью населению Газы и с незамедлительным освобождением всех заложников.

    Фон дер Ляйен также отметила, что решение о создании двух государств остается единственным путем к справедливому и долгосрочному миру на Ближнем Востоке.

    Израиль Палестина Урсула фон дер Ляйен война в Газе Дональд Трамп
