Avropa İttifaqı Trampın Qəzza ilə bağlı sülh planını alqışlayır
Digər ölkələr
- 30 sentyabr, 2025
- 11:32
Avropa İttifaqı (Aİ) ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qəzza zolağında vəziyyətin nizamlanması üzrə sülh planını alqışlayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen deyib.
"ABŞ Prezidentinin Qəzza zolağında müharibəyə son qoymaq öhdəliyini alqışlayırıq. Bütün tərəfləri bu fürsətdən istifadə etməyə çağırırıq. Aİ öz töhfəsini verməyə hazırdır", - o, "X" hesabında yazıb.
AK sədrinin sözlərinə görə, döyüş əməliyyatları Qəzza əhalisinə humanitar yardımın çatdırılması və bütün girovların azad edilməsi ilə paralel şəkildə dayandırılmalıdır.
Fon der Lyayen qeyd edib ki, iki dövlətin yaradılması haqqında qərar Yaxın Şərqdə ədalətli və uzunmüddətli sülhə aparan yeganə yol olaraq qalır.
Son xəbərlər
12:01
Pakistanda partlayış baş verib, 19 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
11:59
Foto
III MDB Oyunları çərçivəsində növbəti çövkən matçı keçirilibFərdi
11:59
XI Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisində 68 xarici şirkət təmsil olunurMədəniyyət siyasəti
11:57
Ədliyyə Nazirliyi süni intellekt əsaslı rəqəmsal xidmət istifadəyə veribDaxili siyasət
11:57
MM Anım Gününün beşinci ildönümü ilə əlaqədar bəyanat qəbul edib - YENİLƏNİBMilli Məclis
11:56
2024-cü ildə təbii fəlakətlər nəticəsində iqlim zərərləri 320 milyard dollar təşkil edibCOP29
11:56
Foto
III MDB Oyunları: Azərbaycan üzgüçüləri daha bir medal qazanıblar - YENİLƏNİB-3Fərdi
11:56
Foto
Video
FHN Sumqayıtda yanğın-taktiki təlim keçiribHadisə
11:55