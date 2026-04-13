Фон дер Ляйен: ЕС готов к сотрудничеству с новым руководством Венгрии

Еврокомиссия начнет работать с новым правительством Венгрии после того, как победивший на выборах Петер Мадьяр официально вступит в должность и сформирует кабинет.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сегодня на брифинге в Брюсселе заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕС намерен "незамедлительно установить контакт" с новым руководством в Будапеште и приступить к работе по ключевым вопросам, включая проведение реформ и разблокирование замороженных средств ЕС.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что окончательные ожидания от нового правительства будут формироваться после его официального вступления в должность, однако предвыборные заявления Мадьяра свидетельствуют о его приверженности "европейскому пути" и готовности к сотрудничеству с институтами ЕС.

"Возвращение Венгрии к более тесному взаимодействию с ЕС станет важным шагом для укрепления единства союза. Венгерский народ своим голосованием подтвердил курс на фундаментальные свободы и европейскую интеграцию", - заявила она.

В то же время фон дер Ляйен указала на необходимость извлечь институциональные уроки из предыдущих разногласий с Будапештом. В частности, она выступила за переход к механизму квалифицированного большинства при принятии решений в сфере внешней политики ЕС, чтобы избежать блокирования инициатив отдельными государствами-членами.

"Мы должны использовать текущий момент, чтобы продвинуться вперед по этому вопросу", - подчеркнула она.

Ранее отношения между Брюсселем и Будапештом оставались напряженными на фоне разногласий по вопросам верховенства права, санкционной политики и поддержки Украины. В ЕС рассчитывают, что новое правительство Венгрии сможет ускорить проведение необходимых реформ и восстановить полноценное сотрудничество с союзом.