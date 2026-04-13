    Fon der Lyayen: Aİ Macarıstanın yeni rəhbərliyi ilə əməkdaşlığa hazırdır

    • 13 aprel, 2026
    • 15:50
    Seçkilərdə qalib gələn Peter Madyar rəsmi olaraq vəzifəsinin icrasına başladıqdan və kabineti formalaşdırdıqdan sonra Avropa Komissiyası Macarıstanın yeni hökuməti ilə işləməyə başlayacaq.

    "Report"un Avropa bürosu xəbər verir ki, bunu bu gün Brüsseldə keçirilən brifinqdə Avropa Komissiyasının rəhbəri Ursula fon der Lyayen deyib.

    Onun sözlərinə görə, Avropa İttifaqı (Aİ) Budapeştdəki yeni rəhbərliklə dərhal əlaqə qurmaq və islahatların aparılması, eləcə də Aİ-nin dondurulmuş vəsaitlərinin blokdan çıxarılması da daxil olmaqla, əsas məsələlər üzrə işə başlamaq niyyətindədir.

    Fon der Lyayen vurğulayıb ki, yeni hökumətdən yekun gözləntilər o, rəsmən vəzifəsinin icrasına başladıqdan sonra formalaşacaq, lakin Madyarın seçkiqabağı bəyanatları onun "Avropa yolu"na sadiqliyindən və Aİ institutları ilə əməkdaşlığa hazır olduğundan xəbər verir.

    "Macarıstanın Aİ ilə daha sıx qarşılıqlı fəaliyyətə qayıtması ittifaqın birliyini möhkəmləndirmək üçün mühüm addım olacaq. Macarıstan xalqı öz səsverməsi ilə fundamental azadlıqlar və Avropaya inteqrasiya kursunu təsdiqlədi", - o bildirib.

    Фон дер Ляйен: ЕС готов к сотрудничеству с новым руководством Венгрии
    Von der Leyen: EU ready to cooperate with Hungary's new leadership

    Son xəbərlər

    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    16:46

    Azərbaycan bankları ötən il 223 milyon manat qeyri-işlək krediti silib

    Maliyyə
    16:43

    "World Aquatics" Rusiya və Belarusa qarşı sanksiyaları ləğv edib

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti