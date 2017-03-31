Флинн расскажет о контактах с Россией в обмен на иммунитет

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Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Бывший советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн, уволенный после скандала вокруг тайных переговоров с Россией, готов под присягой рассказать все, что ему известно о предполагаемых попытках Москвы повлиять на выборы в США. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, в обмен на показания Флинн требует защиты от уголовного преследования.

"Генералу Флинну определенно есть, что рассказать, и он очень хотел бы все рассказать, если позволят обстоятельства", - заявил адвокат бывшего советника Роберт Келнер. Однако, добавил он, взамен Флинну нужна защита против "несправедливого уголовного преследования".

Майкл Флинн - бывший советник по безопасности в администрации президента Дональда Трампа. В феврале он подал в отставку, признав, что дезинформировал начальство о контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря.

Флинн не сказал коллегам, что обсуждал с российским послом возможную отмену санкций США против России, а после не признался в этом на допросе в ФБР. Позже в тайных контактах с Россией обвиняли также генерального прокурора США Джеффа Сешнса. Сешнс заявил, что обвинения не обоснованы.