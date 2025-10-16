Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Флаг США со свастикой нашли в офисе конгрессмена-республиканца Тэйлора

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 12:21
    Флаг США со свастикой нашли в офисе конгрессмена-республиканца Тэйлора

    В офисе конгрессмена-республиканца Дэйва Тэйлора обнаружили флаг США со свастикой.

    Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

    Сам Тэйлор заявил о том, что в связи с этим ведется проверка с участием полиции Капитолия.

    "Мне известно о фото, на котором, по-видимому, изображен крайне неуместный символ рядом с сотрудником в моем офисе. Содержание этого изображения не отражает ценности или стандарты этого офиса, моих сотрудников или меня самого, и я самым решительным образом осуждаю это. Узнав об этом, я немедленно поручил провести тщательное расследование совместно с полицией Капитолия. Никаких дальнейших комментариев не будет предоставлено, пока оно не будет завершено", - заявил Тейлор в своем заявлении.

    СМИ распространили скриншот с онлайн-встречи, в которой участвовал один из сотрудников офиса Тэйлора. На стене был виден небольшой флаг США, на котором красные полосы изменены таким образом, что они образуют свастику.

    США флаг свастика Дэйв Тэйлор
    Konqresmenin ofisində üzərində svastika olan ABŞ bayrağı tapılıb

    Последние новости

    13:05

    Президент принял верительные грамоты новоназначенного посла Египта в Азербайджане

    Внешняя политика
    13:05

    МИД Грузии выразит ноту протеста ОБСЕ в связи с действиями Валтонен

    В регионе
    13:00

    В столице Испании во время беспорядков задержаны 15 человек

    Другие страны
    12:55

    Завтра в Азербайджане ожидаются ливни

    Экология
    12:53
    Фото

    Казначейские агентства Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

    Финансы
    12:51

    В Сирии подорвали автобус с охраной нефтяного объекта, есть погибшие

    Другие страны
    12:36

    Посол: Нидерланды намерены сотрудничать с Азербайджаном в политической и экономической сферах

    Внешняя политика
    12:35

    Азербайджанская компания построит завод по производству консервов в Узбекистане

    Бизнес
    12:34

    Азербайджан утроил доходы от экспорта нефтяного кокса

    Энергетика
    Лента новостей