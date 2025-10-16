Флаг США со свастикой нашли в офисе конгрессмена-республиканца Тэйлора

В офисе конгрессмена-республиканца Дэйва Тэйлора обнаружили флаг США со свастикой.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

Сам Тэйлор заявил о том, что в связи с этим ведется проверка с участием полиции Капитолия.

"Мне известно о фото, на котором, по-видимому, изображен крайне неуместный символ рядом с сотрудником в моем офисе. Содержание этого изображения не отражает ценности или стандарты этого офиса, моих сотрудников или меня самого, и я самым решительным образом осуждаю это. Узнав об этом, я немедленно поручил провести тщательное расследование совместно с полицией Капитолия. Никаких дальнейших комментариев не будет предоставлено, пока оно не будет завершено", - заявил Тейлор в своем заявлении.

СМИ распространили скриншот с онлайн-встречи, в которой участвовал один из сотрудников офиса Тэйлора. На стене был виден небольшой флаг США, на котором красные полосы изменены таким образом, что они образуют свастику.