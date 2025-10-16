Konqresmenin ofisində üzərində svastika olan ABŞ bayrağı tapılıb
Digər ölkələr
- 16 oktyabr, 2025
- 12:47
Respublikaçı konqresmen Deyv Teylorun ofisində üzərində svastika olan ABŞ bayrağı tapılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ KİV-i məlumat yayıb.
Konqresmenin özü bildirib ki, bununla bağlı Kapitoli polisinin iştirakı ilə yoxlama aparılır.
"Ofisimdə son dərəcə uyğunsuz simvolun təsvir olunduğu fotoşəkildən xəbərim var. Bu şəklin məzmunu bu ofisin, işçilərimin və ya mənim özümün dəyərlərimi və ya standartlarımı əks etdirmir və mən bunu ən kəskin şəkildə qınayıram. Bunu öyrəndikdən sonra dərhal polisə hərtərəfli araşdırma aparılmasını tapşırdım. Araşdırma başa çatana qədər əlavə şərh verilməyəcək", – o deyib.
Son xəbərlər
13:01
Azərbaycanın qadın şahmatçısı: "Avropa çempionu olmağımız real deyildi"Fərdi
13:01
Azərbaycanda istiqraz ticarəti ilk dəfə "təmiz qiymət" prinsipilə baş tutubMaliyyə
13:00
İlham Əliyev Misirin Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edibXarici siyasət
12:59
Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıbXarici siyasət
12:58
Kampalada Qoşulmama Hərəkatının 19-cu Nazirlər İclası keçirilibXarici siyasət
12:56
Suriyada avtobus partladılıb, ölənlər varDigər ölkələr
12:54
Abşeron sakinindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
12:54
Azərbaycan şirkəti Özbəkistanda konserv istehsalı zavodu tikəcəkBiznes
12:52