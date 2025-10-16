İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Konqresmenin ofisində üzərində svastika olan ABŞ bayrağı tapılıb

    Digər ölkələr
    • 16 oktyabr, 2025
    • 12:47
    Konqresmenin ofisində üzərində svastika olan ABŞ bayrağı tapılıb

    Respublikaçı konqresmen Deyv Teylorun ofisində üzərində svastika olan ABŞ bayrağı tapılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ KİV-i məlumat yayıb.

    Konqresmenin özü bildirib ki, bununla bağlı Kapitoli polisinin iştirakı ilə yoxlama aparılır.

    "Ofisimdə son dərəcə uyğunsuz simvolun təsvir olunduğu fotoşəkildən xəbərim var. Bu şəklin məzmunu bu ofisin, işçilərimin və ya mənim özümün dəyərlərimi və ya standartlarımı əks etdirmir və mən bunu ən kəskin şəkildə qınayıram. Bunu öyrəndikdən sonra dərhal polisə hərtərəfli araşdırma aparılmasını tapşırdım. Araşdırma başa çatana qədər əlavə şərh verilməyəcək", – o deyib.

    ABŞ konqresmen bayraq
    Флаг США со свастикой нашли в офисе конгрессмена-республиканца Тэйлора

