Fitch: Победа Макрона на выборах во Франции снижает вероятность возникновения политических рисков

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Победа Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции снижает вероятность возникновения серьезных политических рисков как в самой стране, так и в Европе в целом. Как сообщает Report, так считает международное рейтинговое агентство Fitch.

В то же время агентство отмечает, что Макрон может не победить на парламентских выборах в июне. Агентство отмечает, что если сторонникам Макрона и не удастся получить абсолютное большинство голосов на выборах в парламент, он все равно сумеет реализовать большую часть своей политической программы. Так, избранный президент сможет заключить коалиционное соглашение с другой стороной или с меньшинством по поддержке различных аспектов его программы.