Фирму зятя Дональда Трампа оштрафовали за подделку документов

© Reuters / Kevin Lamarque

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Принадлежащая семье Джареда Кушнера, зятя и старшего советника президента США Дональда Трампа, компания, работающая в сфере недвижимости, оштрафована на 210 тысяч долларов за подделку документов на проведение строительных работ, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным СМИ, департамент недвижимости Нью-Йорка выявил 42 случая нарушений, при которых компания указывала в заявках на проведение строительных работ в жилых зданиях недостоверную информацию. В этих домах проживали десятки жильцов, в отношении которых была установлена фиксированная арендная плата, и которые подпадали под действующие в Нью-Йорке законы, запрещающие домовладельцам повышать оговоренную ренту.

В своих документах компания Джареда Кушнера утверждала, что в этих приобретенных ею домах либо вообще нет жильцов, либо в их договорах отсутствует пункт о фиксированной квартирной плате.

Примечательно, что такие же нарушения были выявлены в документации занимавшегося скупкой жилых домов инвестиционного фонда, принадлежавшего бывшему адвокату Дональда Трампа Майклу Коэну. В этом случае речь идет о, как минимум, трех жилых зданиях, расположенных в районе Манхэттен.