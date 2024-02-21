Финская погранслужба хочет навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией.

Руководство пограничной службы Финляндии предложило навсегда закрыть два пункта пропуска на границе с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила финская телерадиокомпания Yle.

Закрыть предлагается КПП "Париккала" и "Инари" в городе Лиекса. Их работа была приостановлена на несколько лет.

"Париккала" бездействовал из-за санкций ЕС, а "Инари" - из-за прекращения импорта древесины.

Отмечается, что в начале 2000-х годов действовало более десятка переходов между Финляндией и Россией. Однако с тех пор их количество постоянно сокращалось.

Накануне стало известно о том, что министерство внутренних дел Финляндии запустило работу над новым законопроектом по борьбе с инструментальной миграцией и усилению безопасности границ.