Финляндия запросит у ЕК €16 млн на дроны для наблюдения за границей с РФ

Финляндия запросит у Еврокомиссии (ЕК) дополнительное финансирование в размере €16 млн на закупку дронов для контроля границы с Россией.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

"Финансирование, запрошенное Финляндией, будет направлено на закупку беспилотных систем наблюдения, устойчивых к сбоям в работе спутниковых систем навигации. Эти беспилотные летательные аппараты и безэкипажные надводные дроны значительно повысят способность пограничной службы Финляндии контролировать границы и отслеживать обстановку как на восточной границе, так и в Финском заливе. Финляндия имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией среди всех стран ЕС - 1 340 км", - отмечается в сообщении.

В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.