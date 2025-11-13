Финляндия запросит у ЕК €16 млн на дроны для наблюдения за границей с РФ

Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 17:58
    Финляндия запросит у Еврокомиссии (ЕК) дополнительное финансирование в размере €16 млн на закупку дронов для контроля границы с Россией.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

    "Финансирование, запрошенное Финляндией, будет направлено на закупку беспилотных систем наблюдения, устойчивых к сбоям в работе спутниковых систем навигации. Эти беспилотные летательные аппараты и безэкипажные надводные дроны значительно повысят способность пограничной службы Финляндии контролировать границы и отслеживать обстановку как на восточной границе, так и в Финском заливе. Финляндия имеет самую протяженную сухопутную границу с Россией среди всех стран ЕС - 1 340 км", - отмечается в сообщении.

    В ноябре 2023 года правительство Финляндии закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.

