О нас

Финляндия ужесточит требования к получению иностранцами ПМЖ

Финляндия ужесточит требования к получению иностранцами ПМЖ Правительство Финляндии подготовило законопроект об ужесточении требований к получению иностранцами постоянного вида на жительство.
Другие страны
27 января 2025 г. 19:42
Финляндия ужесточит требования к получению иностранцами ПМЖ

Правительство Финляндии подготовило законопроект об ужесточении требований к получению иностранцами постоянного вида на жительство.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Цель правительственной программы - побудить иммигрантов следовать правилам финского общества, работать и изучать язык. Успешная интеграция была бы предпосылкой для получения постоянного вида на жительство", - сказала министр внутренних дел Мари Рантанен.

Согласно информации, предлагается увеличить срок непрерывного проживания в республике, необходимый для предоставления постоянного вида на жительство, с четырех до шести лет.

Постоянный вид на жительство можно получить и после четырех лет проживания, но для этого необходимо выполнить ряд альтернативных условий: годовой доход соискателя должен составлять не менее 40 тыс. евро; он должен обладать признанной в Финляндии степенью высшего образования либо закончить аспирантуру в стране и иметь двухлетний трудовой стаж; заявитель должен отлично владеть финским или шведским языком и иметь трехлетний трудовой стаж.

По данным МВД, ужесточаются также требования и для лиц с уголовным наказанием.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
Заседание по ТМТМ пройдет в Баку в феврале
27 января 2025 г. 16:23
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
МОК: Процесс замены некачественных олимпийских медалей начнется в ближайшие недели
27 января 2025 г. 16:07
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
В 2024 году по ТМТМ перевезено 3,3 млн тонн грузов
27 января 2025 г. 16:05
Казакстан Темир Жолы: По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
"Казакстан Темир Жолы": По ТМТМ в 2025 году из Китая планируется отправка 600 контейнерных поездов
27 января 2025 г. 15:43
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi