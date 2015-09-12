​Финляндия намерена ужесточить миграционную политику

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Власти Финляндии планируют ужесточить миграционную политику страны на фоне крупнейшего со времен Второй мировой войны потока беженцев в Европу, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Ужесточения касаются дотаций, выплачиваемых просителям убежища, а также соцобеспечения тех, кто уже получил разрешение на проживание", - передает в субботу финская телерадиокомпания Yle.

Таким образом правительство планирует упорядочить выходящую из-под контроля миграцию. Вместе с тем, финские власти намерены улучшить процесс адаптации для легальных мигрантов, в частности, законотворцы выступили с инициативой обеспечить языковые курсы.

Ранее власти Финляндии заявили о готовности принять 2400 беженцев, однако страна выступает против их принудительного распределения между странами ЕС.

С начала 2015 года на территорию Евросоюза прибыли около 350 тысяч мигрантов, каждый день их ряды пополняются тысячами вновь прибывших. Еврокомиссия заявила, что нынешний миграционный кризис в мире является крупнейшим со времен Второй мировой войны.