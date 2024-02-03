Флориан Филиппо: Макрон приближает ядерную войну с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией.
Как передает Report, об этом заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза", — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена", — написал он.
По мнению политика, слова президента Франции противоречат военной доктрине страны.
« La France a la responsabilité de mettre sa capacité de dissuasion #nucléaire à la disposition de l’Union européenne » a osé déclarer #Macron en Suède !
️ C’est une haute trahison, et les mots sont pesés !