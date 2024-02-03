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Флориан Филиппо: Макрон приближает ядерную войну с Россией

Флориан Филиппо: Макрон приближает ядерную войну с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией.
Другие страны
3 февраля 2024 г. 06:07
Флориан Филиппо: Макрон приближает ядерную войну с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией.

Как передает Report, об этом заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза", — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена", — написал он.

По мнению политика, слова президента Франции противоречат военной доктрине страны.

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Версия на азербайджанском языке Florian Filippo: Makron Rusiya ilə nüvə müharibəsini yaxınlaşdırır

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