Флориан Филиппо: Макрон приближает ядерную войну с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией.

Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией.

Как передает Report , об этом заявил лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.

"Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза", — осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена", — написал он.

По мнению политика, слова президента Франции противоречат военной доктрине страны.