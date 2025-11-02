Филиппины заключили с Канадой соглашение о статусе пребывания вооруженных сил

Филиппины и Канада подписали военное соглашение, определяющее статус пребывающих на территории стран вооруженных сил.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье агентство Bloomberg.

"Филиппины и Канада в воскресенье подписали соглашение о статусе пребывающих вооруженных сил - это очередной военный договор, который Манила заключает, чтобы сформировать коалицию союзников и сдерживать, как она считает, агрессивные действия Китая в Южно-Китайском море", - говорится в сообщении.

Министр обороны Канады Дэвид Макгинти отметил, что соглашение позволит проводить совместные боевые учения, и оно "отражает важную истину: мир строится на правилах, а не на безрассудстве, а стабильность проистекает из сотрудничества, а не конфронтации".

Макгинти добавил, что Канада надеется присутствовать на ежегодных крупных военных учениях Филиппин и США в следующем году.

Ранее аналогичные соглашения Филиппины подписали с Японией и Новой Зеландией, а также планируют такие же договоренности с Францией и Великобританией.

Отметим, что Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море.