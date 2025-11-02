Filippin Kanada ilə silahlı qüvvələrin statusu haqqında saziş bağlayıb
- 02 noyabr, 2025
- 16:45
Filippin və Kanada ərazilərində yerləşən silahlı qüvvələrin statusunu müəyyən edən hərbi saziş imzalayıb.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.
"Filippin və Kanada bazar günü yerləşdirilmiş silahlı qüvvələrin statusu haqqında saziş imzalayıblar - bu, Manilanın müttəfiqlər koalisiyası formalaşdırmaq və Cənubi Çin dənizində Çinin təcavüzkar hərəkətləri hesab etdiyi fəaliyyətlərdən çəkindirmək üçün bağladığı növbəti hərbi müqavilədir", - məlumatda deyilib.
Kanadanın müdafiə naziri Devid Makqinti qeyd edib ki, saziş birgə döyüş təlimləri keçirməyə imkan verəcək və "mühüm həqiqəti əks etdirir: dünya qaydalar üzərində qurulub, məsuliyyətsizlik üzərində yox, sabitlik isə əməkdaşlıqdan gəlir, qarşıdurmadan yox".
Makqinti əlavə edib ki, Kanada gələn il Filippin və ABŞ-nin illik böyük hərbi təlimlərində iştirak etməyi ümid edir.
Daha əvvəl Filippin oxşar sazişləri Yaponiya və Yeni Zelandiya ilə imzalayıb, həmçinin Fransa və Böyük Britaniya ilə də belə razılaşmalar planlaşdırır.
Qeyd edək ki, Çin və ASEAN üzvləri - Filippin, Malayziya, Bruney, Vyetnam - Cənubi Çin dənizindəki Spratli arxipelaqı (Çin adı - Nanşa) ətrafında ərazi mübahisəsi aparır.