    Филиппины вводят ЧП в энергетике в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

    Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший ввел в стране чрезвычайное положение (ЧП) в сфере энергетики в связи с конфликтом на Ближнем Востоке и "неизбежную угрозу" энергоснабжению страны.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Согласно указу президента, сформирован специальный комитет для обеспечения бесперебойного движения, поставок и распределения топлива, продовольствия, медикаментов и других товаров первой необходимости.

    Маркос отметил, что конфликт создал неопределенность на мировых рынках, привел к серьезным сбоям в цепочках поставок и волатильности цен на нефть, что напрямую угрожает энергетической безопасности Филиппин.

    Агентство отмечает, что режим чрезвычайного положения вводится сроком на один год. Он дает правительству полномочия закупать нефтепродукты по упрощенной процедуре и, при необходимости, вносить частичную предоплату по контрактам для обеспечения своевременных поставок.

    Сообщается, что текущих запасов топлива в стране хватит примерно на 45 дней, и сейчас власти работают над закупкой 1 миллиона баррелей нефти для создания резервного фонда.

    Также президент поручил Минфину и Центробанку отслеживать влияние ситуации на курс песо и объемы денежных переводов из-за рубежа.

    Введение ЧП произошло на фоне критики со стороны сенаторов, обвинивших администрацию в отсутствии скоординированной реакции на рост цен, который может разогнать инфляцию до многолетних максимумов. Тем временем транспортные профсоюзы и потребительские группы планируют начать в четверг двухдневную забастовку в знак протеста против подорожания топлива и действий властей.

