Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии из-за рисков с поставками топлива и волатильности цен, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

Приостановка введена в рамках указа о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике для устранения последствий войны на Ближнем Востоке, включая перебои с закупками топлива.

Комиссия по регулированию энергетики страны сообщила, что ожидает завершить разработку обновленной схемы ценообразования к 1 апреля.

В период приостановки энергосистема страны будет работать по временным правилам, предусматривающим приоритетное использование возобновляемых источников энергии и экономию критически важных запасов топлива. Ожидается, что приостановка будет действовать до тех пор, пока условия не позволят безопасно возобновить нормальную работу рынка.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.