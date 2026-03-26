Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии
    Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии

    Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии из-за рисков с поставками топлива и волатильности цен, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    Приостановка введена в рамках указа о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике для устранения последствий войны на Ближнем Востоке, включая перебои с закупками топлива.

    Комиссия по регулированию энергетики страны сообщила, что ожидает завершить разработку обновленной схемы ценообразования к 1 апреля.

    В период приостановки энергосистема страны будет работать по временным правилам, предусматривающим приоритетное использование возобновляемых источников энергии и экономию критически важных запасов топлива. Ожидается, что приостановка будет действовать до тех пор, пока условия не позволят безопасно возобновить нормальную работу рынка.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    10:36

    В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, погибли 25 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    10:35

    Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии

    Другие страны
    10:28

    Ли Чжэ Мён призвал население Южной Кореи экономить энергию

    Другие страны
    10:26

    Пройдут очередные матчи Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужчин

    Командные
    10:24

    В российском городе школьник выстрелил в одноклассницу из арбалета

    Другие страны
    10:15

    В Кафр-Касеме пять человек пострадали в результате атаки Ирана

    Другие страны
    10:13

    Цена азербайджанской нефти опустилась ниже $114

    Энергетика
    10:03
    Фото
    Видео

    Российский гуманитарный груз для Ирана прибыл на станцию "Гарадаг"

    Инфраструктура
    09:56

    СМИ: Турецкий нефтяной танкер подвергся атаке БПЛА в Черном море

    В регионе
    Лента новостей