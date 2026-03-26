Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии
- 26 марта, 2026
- 10:35
Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергии из-за рисков с поставками топлива и волатильности цен, вызванных конфликтом на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
Приостановка введена в рамках указа о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике для устранения последствий войны на Ближнем Востоке, включая перебои с закупками топлива.
Комиссия по регулированию энергетики страны сообщила, что ожидает завершить разработку обновленной схемы ценообразования к 1 апреля.
В период приостановки энергосистема страны будет работать по временным правилам, предусматривающим приоритетное использование возобновляемых источников энергии и экономию критически важных запасов топлива. Ожидается, что приостановка будет действовать до тех пор, пока условия не позволят безопасно возобновить нормальную работу рынка.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.