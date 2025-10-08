Фидан: На переговорах по прекращению огня в Газе достигнут значительный прогресс

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    Другие страны
    08 октября, 2025
    • 20:07
    На непрямых переговорах между израилем и ХАМАС по прекращению огня в Газе, которые проходят в Шарм-Эль-Шейхе, достигнут значительный прогресс.

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Он допустил, что стороны могут объявить о прекращении огня, если соглашение будет достигнуто в ходе сегодняшних контактов.

    "В переговорах по Газе достигнут новый этап. Если сегодня будет достигнуто соглашение, в Газе будет объявлено о прекращении огня. Если появятся позитивные новости, это станет первым шагом к достижению соглашения", - сказал он.

    Министр отметил, что переговоры сосредоточены на прекращении огня, обмене заложниками и заключенными, предоставлении дополнительной помощи и графике вывода израильских войск из анклава.

