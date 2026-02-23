Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 20:52
    Фицо: Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил просьбу о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину оператору электросетей страны.

    Как передает Report, об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Facebook.

    Он подчеркнул, что решение связано с тем, что Киев так и не возобновил поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

    Фицо также заявил, что с сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, она не получит ее.

    "Только в январе 2026 года эти аварийные поставки нужны были для стабилизации украинской энергетической сети в два раза больше, чем за весь 2025 год", - написал он.

    Fitso: Slovakiya Ukraynaya elektrik enerjisi tədarükünü dayandırır

