Фицо: Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо направил просьбу о прекращении аварийных поставок электроэнергии в Украину оператору электросетей страны.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Facebook.

Он подчеркнул, что решение связано с тем, что Киев так и не возобновил поставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Фицо также заявил, что с сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, она не получит ее.

"Только в январе 2026 года эти аварийные поставки нужны были для стабилизации украинской энергетической сети в два раза больше, чем за весь 2025 год", - написал он.