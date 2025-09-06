Фицо: Словакия не будет размещать своих военных в Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не намерена отправлять своих солдат на территорию Украины в рамках возможных гарантий безопасности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, такие гарантии должны предоставляться обеим сторонам конфликта. В то же время Словакия готова оказывать содействие в логистике.

Фицо подчеркнул, что республика не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если в итоге будут достигнуты договоренности о гарантиях безопасности для Украины.