Фицо: Словакия не будет размещать своих военных в Украине
- 06 сентября, 2025
- 16:19
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не намерена отправлять своих солдат на территорию Украины в рамках возможных гарантий безопасности.
Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, такие гарантии должны предоставляться обеим сторонам конфликта. В то же время Словакия готова оказывать содействие в логистике.
Фицо подчеркнул, что республика не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если в итоге будут достигнуты договоренности о гарантиях безопасности для Украины.
