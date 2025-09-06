Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Фицо: Словакия не будет размещать своих военных в Украине

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 16:19
    Фицо: Словакия не будет размещать своих военных в Украине

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не намерена отправлять своих солдат на территорию Украины в рамках возможных гарантий безопасности.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    По его словам, такие гарантии должны предоставляться обеим сторонам конфликта. В то же время Словакия готова оказывать содействие в логистике.

    Фицо подчеркнул, что республика не откажет в использовании своей транспортной инфраструктуры странам, которым она потребуется, если в итоге будут достигнуты договоренности о гарантиях безопасности для Украины.

    Fitso: Slovakiya öz hərbçilərini Ukraynada yerləşdirməyəcək

