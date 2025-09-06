Fitso: Slovakiya öz hərbçilərini Ukraynada yerləşdirməyəcək
Digər ölkələr
- 06 sentyabr, 2025
- 16:33
Slovakiyanın Baş naziri Robert Fitso bildirib ki, ölkəsi mümkün təhlükəsizlik zəmanətləri çərçivəsində öz əsgərlərini Ukrayna ərazisinə göndərmək niyyətində deyil.
Bu barədə "Report" Rusiya KİV-inə istinadən məlumat verir.
Onun sözlərinə görə, belə zəmanətlər münaqişənin hər iki tərəfinə verilməlidir. Eyni zamanda, Slovakiya logistika ilə bağlı yardım göstərməyə hazırdır.
R.Fitso vurğulayıb ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı razılaşmaların əldə olunacağı təqdirdə respublika ehtiyacı olan ölkələrin onun nəqliyyat infrastrukturundan istifadə etməsinə icazə verəcək.
Son xəbərlər
17:35
88 ölkə ABŞ-yə poçt xidmətlərini dayandırıbDigər ölkələr
17:25
Foto
Azərbaycanda keçiriləcək III MDB Oyunlarında fəaliyyət göstərəcək könüllülərin sayı açıqlanıbFərdi
17:15
"Ordu" basketbol klubunda yeni təyinat reallaşıbKomanda
17:12
Foto
Havay adalarında qasırğa səbəbindən fövqəladə vəziyyət elan edilibDigər
16:59
Zəngəzur dəhlizi: Cənubi Qafqazı qlobal nəqliyyat marşrutlarının qovşağına çevirəcək yol - ANALİTİKAİnfrastruktur
16:58
Spiker: Almaniya səfirinin dəstəklədiyi qrup "Gürcü Arzusu"nun qərargahına hücum edibDünya
16:54
Azərbaycan boksçuları Qazaxıstanda keçirilən beynəlxalq turniri 2 medalla başa vurublarFərdi
16:45
Sudanda qızıl mədəninin uçması nəticəsində altı nəfər ölübHadisə
16:40