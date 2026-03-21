    Фицо призвал ЕС отказаться от "зеленой повестки"

    • 21 марта, 2026
    • 20:31
    Фицо призвал ЕС отказаться от зеленой повестки

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости отказа Евросоюза от экологических инициатив и перехода к укреплению собственного экономического потенциала без опоры на международные структуры.

    Как передает Report, слова премьера приводит местное агентство TASR.

    "НАТО может развалиться, ООН не оказывает реального воздействия на мировые процессы. В условиях крушения глобального миропорядка Европейский союз должен сосредоточиться на собственной экономической мощи, и мы должны забыть о той бессмысленной "зеленой" чепухе, которая разваливает нашу промышленность и экономику. Это путь для Европейского союза", - заявил Фицо.

    По его словам, отправной точкой краха НАТО может послужить выход Соединенных Штатов из организации. Говоря о нарастающем количестве региональных вооруженных конфликтов, словацкий премьер высказал обеспокоенность тем, что рост международной напряжённости существенно увеличивает риск нового глобального военного столкновения.

    Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Зеленая энергетика Европейский союз (ЕС)
    Ты - Король

    20:56

    Фидан: Война на Ближнем Востоке может продлиться еще несколько недель

    20:44

    КСИР заявил о начале новой волны атак на Израиль и базы США

    20:13

    Иран спустя три дня возобновил поставки газа в Ирак

    19:57
    В селе Хоровлу организована выставка-ярмарка по случаю праздника Новруз

    19:47

    В Джалилабаде автомобиль насмерть сбил пешехода

    19:40

    В иранской провинции Илам с начала операции США и Израиля погибли 60 человек

    19:22

    БАПОР на грани закрытия из-за нехватки финансирования

    19:08

    Моди в телефонном разговоре с Пезешкианом осудил атаки на энергообъекты в регионе

