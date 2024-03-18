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Фермеры во Франции сложили покрышки у здания госведомства из-за задержек выплат

Фермеры во Франции сложили покрышки у здания госведомства из-за задержек выплат Десятки французских фермеров, недовольные задержками в выплатах обещанной государством помощи, вывалили покрышки и ветки деревьев перед зданием Агентства по оказанию услуг и платежам (ASP) в коммуне Бальма около Тулузы.
Другие страны
18 марта 2024 г. 18:48
Фермеры во Франции сложили покрышки у здания госведомства из-за задержек выплат

Десятки французских фермеров, недовольные задержками в выплатах обещанной государством помощи, вывалили покрышки и ветки деревьев перед зданием Агентства по оказанию услуг и платежам (ASP) в коммуне Бальма около Тулузы.

Как передает Report, об этом сообщила сегодня радиостанция Franceinfo.

Агентство отвечает за выплату госпомощи в рамках единой сельскохозяйственной политики ЕС.

"По прибытии в Бальму манифестанты вывалили старые покрышки и ветки у дверей ASP", - передает радиостанция.

Одним из обещаний премьер-министра Франции Габриэля Атталя для фермеров была полная выплата всех субсидий до 15 марта. Однако многие аграрии до сих пор недополучили от 15 до 50% финансовой помощи, что для некоторых составляет несколько десятков тысяч евро.

В связи с этим фермеры департамента Верхняя Гаронна на тракторах направились к его административному центру Тулузе для проведения акции протеста, сообщает радиостанция.

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Версия на азербайджанском языке Fransada fermerlər hökumət binası qarşısına təkər yığıblar

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