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ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего

ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего ФБР предотвратили попытку покушения на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Убийство планировал выходец из Ирака.
Другие страны
25 мая 2022 г. 00:14
ФБР предотвратило попытку покушения на Джорджа Буша-младшего

ФБР предотвратили попытку покушения на бывшего президента США Джорджа Буша-младшего. Убийство планировал выходец из Ирака.

Как передает Report со ссылкой на Forbes, покушение планировал выходец из Ирака, проживающий в штате Огайо. Заявлено, что он связан с террористической группировкой ИГИЛ. Прибыл в США в 2020 году, подав документы на предоставление убежища.

Покушение готовил с 2021 года и с этой целью совершил поездку в Даллас (Техас), чтобы провести видеосъемку дома Буша.

А неделю назад Буш-младший во время обсуждения вторжения РФ в Украину обмолвился и заявил о «неоправданном и жестоком» вторжении в Ирак. И быстро исправился.

Будучи президентом, в 2003 году Буш санкционировал вторжение в Ирак без санкции ООН. Поводом для начала войны стало предполагаемое наличие у Ирака оружия массового поражения, которое так и не нашли. Затянувшийся конфликт унес жизни сотен тысяч людей и заставил многих других покинуть свои дома.

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