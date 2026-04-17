Фатих Бироль: Мировой энергорынок недооценивает последствия закрытия Ормуза
- 17 апреля, 2026
- 12:45
Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мировой энергетический рынок недооценивает последствия длительного закрытия Ормузского пролива.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.
Бироль отметил, что новые поставки нефти, газа и топлива на азиатские рынки не осуществляются, и уже начинают возникать разрывы в снабжении.
Он добавил, что наибольший удар может прийтись на более бедные страны из-за слабых валют и ограниченных финансовых ресурсов.
Бироль также предупредил о риске возникновения дефицита переработанных нефтепродуктов, таких как керосин и дизельное топливо, если сырая нефть не будет поступать на нефтеперерабатывающие заводы.
"Это, в свою очередь, может привести к сбоям в авиаперевозках, отменам рейсов и проблемам с промышленными поставками в ряде стран", - сказал он.