Фатих Бироль: Мировой энергорынок недооценивает последствия закрытия Ормуза

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мировой энергетический рынок недооценивает последствия длительного закрытия Ормузского пролива.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

Бироль отметил, что новые поставки нефти, газа и топлива на азиатские рынки не осуществляются, и уже начинают возникать разрывы в снабжении.

Он добавил, что наибольший удар может прийтись на более бедные страны из-за слабых валют и ограниченных финансовых ресурсов.

Бироль также предупредил о риске возникновения дефицита переработанных нефтепродуктов, таких как керосин и дизельное топливо, если сырая нефть не будет поступать на нефтеперерабатывающие заводы.

"Это, в свою очередь, может привести к сбоям в авиаперевозках, отменам рейсов и проблемам с промышленными поставками в ряде стран", - сказал он.