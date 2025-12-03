Фатих Бирол: Диверсификация – золотое правило энергобезопасности

На протяжении десятилетий Россия оставалась основным поставщиком энергоресурсов в Европу, прежде всего природного газа. Сегодня эта эпоха подходит к завершению.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в связи с предварительным согласованием между Европейским советом и парламентом договоренности об отказе от российских энергоносителей.

"Полвека назад Европа выбрала Россию. В 1970-х годах это рассматривалось как шаг к диверсификации от ближневосточной нефти. Однако, я бы сказал, эта диверсификация зашла слишком далеко, и зависимость от российского газа стала расти", - отметил Бирол, добавив, что 20 лет назад доля российского газа в европейском импорте составляла 30%, а к 2019 году почти половина потребляемого в Европе газа поступала из России.

Бирол подчеркнул, что после вторжения России в Крым в 2014 году стало очевидно - Москва не является надежным партнером в области энергетики. После 2022 года Европа подошла к масштабному энергетическому кризису, который, по его словам, сейчас уже преодолен.

Он также напомнил, что МЭА представило Европейской комиссии план из 10 пунктов по выходу из кризиса. "Мое главное золотое правило энергобезопасности - диверсификация. Все мы в МЭА хотим извлечь урок из опыта последних 50 лет. Он заключается в том, что нельзя допускать чрезмерной зависимости от одного поставщика. Это может быть газ или что-то другое – любая чрезмерная зависимость в мире энергетики может быстро превратиться в серьезную геополитическую уязвимость", - подчеркнул Бирол.

Завершая выступление, он выразил надежду, что опыт успешного сокращения зависимости от российского газа в будущем может быть повторен и в отношении поставок нефти и ядерного топлива.