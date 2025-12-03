İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    BEA-nın icraçı direktoru: Diversifikasiya enerji təhlükəsizliyinin qızıl qaydasıdır

    Energetika
    • 03 dekabr, 2025
    • 15:10
    BEA-nın icraçı direktoru: Diversifikasiya enerji təhlükəsizliyinin qızıl qaydasıdır

    Onilliklər boyu Rusiya Avropanın əsas enerji təchizatçısı, ilk növbədə təbii qaz təchizatçısı olaraq qalıb. Bu gün həmin dövr başa çatmaq üzrədir.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Beynəlxalq Enerji Agentliyinin (BEA) icraçı direktoru Fatih Birol Avropa Şurası və parlament arasında Rusiya enerji daşıyıcılarından imtina barədə ilkin razılaşma əldə olunması ilə bağlı bildirib.

    "Yarım əsr əvvəl Avropa Rusiyanı seçdi. 1970-ci illərdə bu, Yaxın Şərq neftindən diversifikasiyaya doğru bir addım kimi görülürdü. Lakin mən deyərdim ki, bu diversifikasiya həddindən artıq uzağa getdi və Rusiya qazından asılılıq artmağa başladı", - deyə Birol qeyd edib və əlavə edib ki, 20 il əvvəl Avropa idxalında Rusiya qazının payı 30% təşkil edirdisə, 2019-cu ilə qədər Avropada istehlak edilən qazın demək olar ki, yarısı Rusiyadan gəlirdi", - F.Birol bildirib.

    BEA rəsmisi vurğulayıb ki, Rusiyanın 2014-cü ildə Krıma müdaxiləsindən sonra aydın oldu ki, Moskva enerji sahəsində etibarlı tərəfdaş deyil. 2022-ci ildən sonra Avropa, onun sözlərinə görə, indi artıq aradan qaldırılmış böyük bir enerji böhranı ilə üzləşdi.

    O, həmçinin xatırladıb ki, BEA Avropa Komissiyasına böhrandan çıxış üçün 10 bəndlik plan təqdim edib: "Mənim əsas qızıl enerji təhlükəsizliyi qaydam - diversifikasiyadır. BEA-da hamımız son 50 ilin təcrübəsindən dərs çıxarmaq istəyirik. Bu, bir təchizatçıdan həddindən artıq asılı olmağa imkan verməməkdən ibarətdir. Bu qaz və ya başqa bir şey ola bilər - enerji dünyasında hər hansı həddən artıq asılılıq tezliklə ciddi geosiyasi zəifliyə çevrilə bilər".

    Çıxışının sonunda, o, Rusiya qazından asılılığın uğurla azaldılması təcrübəsinin gələcəkdə neft və nüvə yanacağı təchizatına münasibətdə də təkrarlana biləcəyinə ümid etdiyini ifadə edib.

    Beynəlxalq Enerji Agentliyi Fatih Birol enerji
    Фатих Бирол: Диверсификация – золотое правило энергобезопасности
    Fatih Birol: Diversification - golden rule of energy security

    Son xəbərlər

    15:50
    Foto

    Göyçayda milli-mənəvi kimlik və müasir çağırışlara həsr olunan regional konfrans keçirilib - YENİLƏNİB

    Din
    15:49

    Azərbaycanın turizm sektoru Yeni il üçün nə vəd edir? – ARAŞDIRMA

    Turizm
    15:48
    Rəy

    Putindən Avropa təhdidi - qitənin Rusiyaya verdiyi dərslər - ŞƏRH

    Analitika
    15:45

    Azərbaycan Ordusunun dinc və müharibə dövrlərində maddi-texniki vasitələrlə təminatı qaydası təsdiqlənib

    Hərbi
    15:40

    Azərbaycanın dövlət qurumlarına kiberhücumlar noyabrda 42 % azalıb

    İKT
    15:35
    Foto

    Baş prokuror Nyu-Yorkda qlobal antikorrupsiya mexanizmlərinin yenilənməsini dəstəkləyib

    Xarici siyasət
    15:29

    Azərbaycan Qars və İğdırda ticarət evləri aça bilər

    Biznes
    15:29

    Livanın İsraillə atəşkəsə nəzarət orqanına rəhbər təyinatı olub

    Digər ölkələr
    15:29

    Baş Prokurorluq: Şəxsiyyət məlumatlarınızı tanımadığnız şəxslərə verməyin

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti