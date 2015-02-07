​Основатель Facebook пожертвовал больнице в Сан-Франциско 75 млн. долларов США

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Основатель и генеральный директор крупнейшей в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг и его супруга Присцилла Чан пожертвовали одной из больниц в Сан-Франциско (штат Калифорния) 75 млн. долларов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Эти деньги имеют для нас огромное значение. Они пойдут на строительство нового реанимационного отделения и травматологического центра", - указывается в заявлении медицинского учреждения. Пожертвование Цукерберга стало самым крупным за всю историю больницы, открывшейся в 1994 году.

Основатель Facebook отметил, что переданные им средства помогут сделать медицинские услуги более доступными для всех жителей Сан-Франциско. "Мы считаем, что каждый должен иметь доступ к качественному медицинскому обслуживанию. Сан-Франциско - наш дом, мы здесь работаем и живем и хотим приносить пользу людям", - объяснил свой поступок Цукерберг.