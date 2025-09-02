    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    "Евротройка" готова отложить санкции против Ирана при прямых переговорах с США

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 19:13
    Евротройка готова отложить санкции против Ирана при прямых переговорах с США

    Страны "евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - заявили Ирану о готовности отложить восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН, если Исламская Республика согласится на прямые переговоры с США.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

    "Условие европейцев о прямых переговорах Ирана с США для продления действия моратория на snapback очень странное. У трех европейских стран сегодня есть условие, которое мы считаем незаконным. Они хотят, чтобы мы напрямую вели переговоры со страной, которая сама вышла из договора", - сказала она.

    Мохаджерани подчеркнула, что Иран будет принимать решение о продолжении переговоров с США, исходя из собственных интересов.

