"Евротройка" готова отложить санкции против Ирана при прямых переговорах с США

Страны "евротройки" - Великобритания, Германия и Франция - заявили Ирану о готовности отложить восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН, если Исламская Республика согласится на прямые переговоры с США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила представитель иранского правительства Фатеме Мохаджерани.

"Условие европейцев о прямых переговорах Ирана с США для продления действия моратория на snapback очень странное. У трех европейских стран сегодня есть условие, которое мы считаем незаконным. Они хотят, чтобы мы напрямую вели переговоры со страной, которая сама вышла из договора", - сказала она.

Мохаджерани подчеркнула, что Иран будет принимать решение о продолжении переговоров с США, исходя из собственных интересов.