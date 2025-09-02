"Avroüçlük" İrana qarşı sanksiyaları təxirə sala bilər
Digər ölkələr
- 02 sentyabr, 2025
- 20:15
"Avroüçlük" ölkələri - Böyük Britaniya, Almaniya və Fransa İrana bildiriblər ki, İslam Respublikası ABŞ ilə birbaşa danışıqlara razılıq verərsə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının İrana qarşı sanksiyalarının bərpasını təxirə salmağa hazırdırlar.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mohacerani bildirib.
"Avropalıların "snapback" üzrə moratoriumun uzadılması ilə bağlı İran və ABŞ arasında birbaşa danışıqlara dair şərti çox qəribədir. Bu gün üç Avropa ölkəsinin qeyri-qanuni hesab etdiyimiz şərti var. Onlar bizdən özü sazişdən çıxmış bir ölkə ilə danışıqlar aparmağımızı istəyirlər", - o deyib.
Mohacerani vurğulayıb ki, İran öz maraqları əsasında ABŞ ilə danışıqları davam etdirmək barədə qərar verəcək.
Son xəbərlər
21:31
KİV: Avropa Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatları hazırlayıbDigər ölkələr
21:18
Foto
Azərbaycanla Türkiyə arasında ƏSM sahəsində əməkdaşlıq üzrə Birgə Daimi Komissiyanın iclası keçirilib - YENİLƏNİBXarici siyasət
21:13
Husilər İsrail Baş Qərargahının binasına və Qırmızı dənizdəki obyektlərə hücum edibDigər ölkələr
21:03
Video
İlham Əliyev Çinə işgüzar səfəri ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
20:57
Merts Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar üçün yer təklif edibDigər ölkələr
20:55
Foto
Ruben Vardanyanın məhkəməsi davam etdirilibDaxili siyasət
20:53
İrəvan məhkəməsi arxiyepiskop Mikael Acapaxyanın həbs müddətini bir ay uzadıbRegion
20:36
IDEA-nın Sumqayıtda xilas etdiyi 2 dəvəquşu və 13 tutuquşu tezliklə təbiətə buraxılacaqEkologiya
20:15