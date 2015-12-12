​Евросоюз внес "Иракские авиалинии" в "черный список"

12 декабря, 2015 09:25

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Европейский cоюз внес авиакомпанию "Иракские авиалинии" в "черный список". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ЕС, причиной стало несоблюдение правил безопасности полетов со стороны компании.