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    ​Евросоюз внес "Иракские авиалинии" в "черный список"

    Причиной стало несоблюдение компанией правил безопасности полетов

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Европейский cоюз внес авиакомпанию "Иракские авиалинии" в "черный список".

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт ЕС, причиной стало несоблюдение правил безопасности полетов со стороны компании. 

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