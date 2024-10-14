Евросоюз расширил санкционный список по Молдове

Совет ЕС объявил в понедельник, что принял ограничительные меры в отношении пяти лиц и одной организации, ответственных, по его мнению, за "действия, дестабилизирующие Республику Молдова".

Совет ЕС объявил в понедельник, что принял ограничительные меры в отношении пяти лиц и одной организации, ответственных, по его мнению, за "действия, дестабилизирующие Республику Молдова".

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс" глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"ЕС продолжит оказывать всю свою поддержку законным стремлениям молдавского народа. Сегодняшние санкционные списки являются еще одним вкладом в устойчивость Молдавии", - заявил он.

При этом он обвинил Россию в попытках дестабилизировать Молдову.

Кроме того, под санкции попала неправительственная организация "Евразия" и ее директор и основатель Нелли Парутенко.

У лиц и организации, подпавших под санкции, замораживаются активы. Физическим лицам запрещается въезд в ЕС. Также наложен запрет "на предоставление им средств или экономических ресурсов, прямо или косвенно".

В коммюнике сообщается, что "ограничительные меры в рамках этого режима теперь применяются в общей сложности к 16 лицам и двум организациям". Соответствующие правовые акты были опубликованы в "Официальном журнале" Европейского союза.