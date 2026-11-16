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    Более 90% туристов остались довольны качеством услуг в Азербайджане

    Туризм
    • 16 ноября, 2026
    • 16:23
    Более 90% туристов остались довольны качеством услуг в Азербайджане

    В январе-сентябре 2026 года 975,8 тыс. из 1,074 млн туристов, посетивших Азербайджан, положительно оценили предоставленные им услуги, что равно 90,8% от общего числа туристов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, больше всего положительных отзывов поступило от туристов из России - 304,1 тыс. человек (-13,1%), Турции - 127,4 тыс. (-10,3%) и Казахстана - 52,7 тыс. (-7,1 %).

    В то же время 98,4 тыс. туристов выразили недовольство качеством услуг (-29,8%). Чаще всего нарекания касались услуг такси (16,4 тыс.), автобусных перевозок (16,3 тыс.), а также других видов услуг (19,4 тыс. человек).

    За девять месяцев иностранные туристы потратили в Азербайджане 2,19 млрд манатов, что на 12,8% меньше, чем годом ранее. Наибольшая часть расходов пришлась на транспорт - 973 млн манатов.

    Государственный комитет статистики Туризм в Азербайджане
    Azərbaycana gələn turistlərin 90 %-dən çoxu göstərilən xidmətlərdən razı qalıb
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